© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Torino rimarrà chiuso fino alle ore 24:00 di domani, domenica 17 settembre 2023, a causa dell’incidente aereo accaduto in data odierna che ha coinvolto un velivolo delle Frecce Tricolori. Pertanto - si legge in una nota - tutti i voli programmati per la giornata di domani da e per Torino sono stati cancellati. Le compagnie aeree stanno provvedendo ad avvisare i passeggeri.(Rin)