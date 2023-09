Business news: India, al via la costruzione di un complesso petrolchimico nel Madhya Pradesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha posato la prima pietra di un complesso petrolchimico a Bina, nello Stato del Madhya Pradesh, e inaugurato altri progetti di sviluppo per un valore complessivo di oltre 507 miliardi di rupie (quasi 5,7 miliardi di euro). La raffineria è l’opera più importante, il cui investimento ammonta a 490 miliardi di rupie (oltre 5,5 miliardi di euro). Si tratta di un progetto della compagnia petrolifera pubblica Bharat Petroleum Corporation Limited (Bpcl): la raffineria già esistente a Bina sarà ampliata e aggiornata per aumentare la capacità produttiva e diversificare la produzione. I lavori dovrebbero essere completati in cinque anni. Gli altri progetti sono una zona di produzione di energia elettrica ed energia rinnovabile nel distretto di Narmadapuram (che sarà sviluppata al costo di 4,6 miliardi di rupie); due parchi tecnologici a Indore (5,5 miliardi di rupie); un parco industriale a Ratlam (altri 4,6 miliardi) e sei nuove aree industriali distribuite a Shajapur, Guna, Mauganj, Agar Malwa, Narmadapuram e Maksi (3,1 miliardi di rupie). (Inn)