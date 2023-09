Business news: Giordania, l'inflazione aumenta del 2,45 per cento nei primi otto mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione in Giordania ha registrato un aumento del 2,45 per cento nei primi otto mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando dal 106,07 per cento al 108,67 per cento. Lo riferisce un rapporto mensile pubblicato dal Dipartimento di statistica e trasmesso dall'emittente del Regno “Al Mamlaka”, secondo cui l’inflazione ha registrato un aumento dello 0,88 per cento ad agosto rispetto allo stesso mese del 2022. (Lib)