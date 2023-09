Business news: Libano, il governo adotta il progetto di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo libanese ha approvato il progetto di bilancio per il 2024, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri. Lo riporta il sito di notizie “Lebanon 24”. Il deficit previsto nel progetto preliminare di bilancio 2024 ammonta a oltre 41,7 mille miliardi di sterline, ovvero 488,1 milioni di dollari secondo il tasso della piattaforma della Banca centrale libanese Sayrafa, che equivale al 13,8 per cento della spesa pubblica. Intervenendo al termine dell'incontro, il primo ministro uscente Najib Miqati ha precisato che il testo sarà trasmesso "alla fine della settimana" al Parlamento che dovrà votarlo nella prossima sessione prevista nella seconda metà di ottobre. Il premier ha inoltre indicato che “saranno formati dei comitati (ministeriali)” per completare alcuni progetti di legge tra cui quello sulla ristrutturazione del settore bancario. (segue) (Lib)