Business news: ex ad Alibaba Zhang si dimette a sorpresa dalla divisione cloud

- Daniel Zhang, ex amministratore delegato di Alibaba Group Holding, si è dimesso a sorpresa da amministratore della divisione cloud del colosso tecnologico cinese, appena nove mesi dopo averne assunto la direzione. Lo ha annunciato l'azienda nella serata di ieri. Zhang si apprestava già a cedere i ruoli di direttore esecutivo e presidente di Alibaba a Eddie Wu e Joseph Tsai, nell'ambito del piano di Alibaba per la divisione in sei gruppi principali. Sia Wu che Tsai sono confidenti di lunga data del fondatore di Alibaba Jack Ma. (Cip)