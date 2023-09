Torino: prognosi riservata per bambino coinvolto in incidente Freccia tricolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in prognosi riservata il bambino ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita, a seguito dello schianto di un aereo delle Frecce tricolori nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle. Secondo quanto si apprende, il 12enne ha riportato ustioni di secondo grado sul 15 per cento circa della superficie corporea. È arrivato all’ospedale cosciente, anche se ora è ricoverato in rianimazione, sotto osservazione. La tac non ha evidenziato lesioni importanti. (Rin)