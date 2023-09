Torino: genitori bimba morta ricoverati con ustioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ricoverati con ustioni i genitori della bambina morta a seguito dello schianto di un aereo delle Frecce tricolori, precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle, a Torino. Secondo quanto si apprende, il padre 49enne è ricoverato con ustioni sul 4 per cento della superficie corporea, localizzate soprattutto sul palmo della mano, con una prognosi di 20 giorni. La madre 41enne ha invece riportato ustioni sul 13 per cento della superficie corporea, prevalentemente sul braccio. Per lei la prognosi è di 40 giorni. (Rin)