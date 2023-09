Migranti: Piantedosi, non ho prove su "regia occulta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho la prova tangibile ma sono solito fare affermazioni solo se sono suffragate da elementi di prova". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ospite alla Festa nazionale di Italia Viva in merito alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini su una presunta regia occulta dietro il flusso di arrivi di migranti. "Certo che in certe giornate ci sono stati numeri elevatissimi di arrivi dalla Tunisia, da Sfax: è difficile pensare che non ci sia la possibilità di controllare questo posto", ha aggiunto.(Rin)