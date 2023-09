Torino: Meloni, sconvolta per morte bimbo dopo schianto Freccia Tricolore, cordoglio alla famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sconvolta da quanto è accaduto oggi nell'aeroclub di Caselle a Torino durante un'esercitazione delle Frecce Tricolori. La morte della piccola Laura Origliasso in seguito al terribile schianto di uno dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale mi addolora profondamente e mi lascia senza parole". Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "A nome mio e di tutto il governo esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia della bimba deceduta e rivolgo i miei auguri di pronta guarigione ai suoi genitori, e al suo fratellino rimasti feriti in questa tragedia" conclude la premier. (Rin)