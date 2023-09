Business news: Cina, Banca centrale taglia coefficiente di riserva obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha tagliato di 25 punti base il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per tutti gli istituti finanziari, ad eccezione di quelli che adottano già un coefficiente di riserva del cinque per cento. A seguito della riduzione il coefficiente medio ponderato si attesta al 7,4 per cento. La misura punta a "consolidare le basi della ripresa economica e a mantenere la liquidità ragionevolmente ampia", si legge in una nota della Banca centrale. (Cip)