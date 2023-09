Business news: Cina, produzione industriale e vendite al dettaglio battono previsioni analisti ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Cina è aumentata del 4,5 per cento su base annua ad agosto contro il 3,7 per cento del mese precedente, battendo la stima del 3,9 per cento formulata dagli analisti. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Nello stesso periodo, le vendite al dettaglio sono aumentate del 4,6 per cento contro il 2,5 per cento di luglio, battendo di 1,6 punti percentuali le previsioni degli analisti. Gli investimenti nelle immobilizzazioni sono aumentati del 3,2 per cento da gennaio ad agosto, lievemente al di sotto di una crescita stimata al 3,3 per cento. I dati, migliori delle attese, denotano lievi segnali di stabilizzazione nell’economia cinese, fortemente compromessa dalla crisi del settore immobiliare, dalla disoccupazione giovanile a livelli record e dalle crescenti tensioni con gli Stati Uniti sui fronti del commercio, della tecnologia e della geopolitica. (Cip)