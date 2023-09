Business news: studio australiano, Cina leader ricerca tecnologica nell'80 per cento dei settori critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina detiene il primato mondiale della ricerca tecnologica avanzata nell'80 per cento dei settori critici, inclusa la balistica ipersonica e i droni sottomarini. È quanto afferma un rapporto del think tank di analisi strategica e della difesa Australian Strategic Policy Institute (Aspi), con sede a Canberra. L'istituto ha analizzato 23 settori tecnologici di importanza strategica, riscontrando un primato della ricerca cinese in 19 di essi. L'analisi si basa sul dieci per cento più citato di 2,2 milioni di studi accademici pubblicati tra il 2018 e il 2022, con un focus sui comparti ritenuti particolarmente rilevanti per il partenariato di sicurezza trilaterale sottoscritto da Stati Uniti, Regno Unito e Australia (Aukus). Secondo il think tank, gli Stati Uniti mantengono il primato nei rimanenti quattro ambiti di ricerca strategici. In particolare, secondo il rapporto la Cina ha prodotto il 73,3 per cento delle ricerche ad alto impatto relative all'intercettazione, tracciamento e identificazione di sistemi ipersonici, davanti a Stati Uniti, Regno Unito e Germania. I missili e i veicoli di rientro plananti ipersonici, già sviluppati a livello operativo da Cina e Russia, sono un sistema d'arma potenzialmente rivoluzionario, data la loro capacità di penetrare fitte reti di difesa missilistica. (Res)