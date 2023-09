Business news: India, Aeronautica militare riceve primo dei 56 aerei C-295 ordinati a Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica militare dell’India ha ricevuto il primo dei 56 aerei da trasporto tattico C-295 ordinati a Airbus Defence and Space con un contratto firmato nel settembre del 2021, del valore di 219,35 miliardi di rupie (quasi 2,5 miliardi di euro). La consegna simbolica è avvenuta in una cerimonia a Siviglia, in Spagna, dove saranno costruiti 16 aerei. Gli altri 40, invece, verranno assemblati in India, in uno stabilimento di Tata Advanced Systems Limited (Tasl) a Vadodara, nello Stato del Gujarat. L’aereo dovrebbe arrivare in India, nella base di Hindon, nell’Uttar Pradesh, alla fine del mese, seguito da un secondo aereo nel maggio del 2024. L’ultimo dei 16 aerei di produzione spagnola dovrebbe essere consegnato nell’agosto del 2025, mentre lo stabilimento di Vadodara, il cui cantiere è stato inaugurato il 30 ottobre alla presenza del primo ministro Narendra Modi, dovrebbe effettuare la sua prima consegna nel settembre del 2026 e l’ultima entro l’agosto del 2031. (Inn)