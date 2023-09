Business news: Cina nega bando su iPhone e smartphone stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non ha messo al bando l'uso di smartphone stranieri, inclusi gli iPhone prodotti dall'azienda statunitense Apple. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in risposta alle indiscrezioni di stampa secondo cui Pechino avrebbe vietato ai funzionari governativi l'uso di telefoni prodotti all'estero sul luogo di lavoro. "La Cina non ha emanato leggi, regolamenti e documenti dalla valenza politica che vietano l'acquisto e l'uso di smartphone di marchi stranieri, inclusi gli iPhone. Abbiamo sempre un atteggiamento aperto nei confronti delle imprese a capitale estero", ha detto la portavoce. A dare notizia del presunto bando è stato il quotidiano "The Wall Street Journal", secondo cui l'iniziativa rientrerebbe negli sforzi compiuti dalla Cina per perseguire l'autosufficienza tecnologica, soprattutto all'indomani delle restrizioni commerciali imposte dagli Usa. Dall'inizio dell'anno Washington ha infatti attuato un capillare controllo sulle esportazioni di tecnologia verso il Paese asiatico, invitando alleati come il Giappone e i Paesi Bassi a fare altrettanto. Significativo in questo senso è il bando all'esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, destinato a incidere negativamente sull'industria cinese dei microchip e sulle operazioni di colossi come Semiconductor Manufacturing International Corporation (Smic). (Cip)