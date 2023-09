Business news: Corea del Sud, via libera dagli Usa alla vendita di cacciabombardieri F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita alla Corea del Sud di 25 cacciabombardieri stealth di quinta generazione F-35A e del relativo equipaggiamento. Lo ha riferito l'Agenzia della Difesa per la cooperazione la sicurezza (Dsca), secondo cui il via libera punta ad aiutare gli alleati degli Stati Uniti nell'Asia orientale a mantenere una capacità di difesa "credibile". L'agenzia ha aggiunto che il valore stimato del possibile contratto di fornitura ammonta a 5,06 miliardi di dollari. Nei mesi scorsi il governo della Corea del Sud ha richiesto a Washington l'autorizzazione all'acquisto di 25 cacciabombardieri F-35, assieme a 26 motori, supporto per la riprogrammazione dei sistemi di guerra elettronica e altre dotazioni. La Forza aerea della Corea del Sud opera già 40 esemplari di F-35 forniti dagli Stati Uniti. (Git)