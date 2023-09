Business news: Cina, consumo di energia aumentato del 3,9 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Cina è aumentato del 3,9 per cento su base annua ad agosto, raggiungendo 886,1 miliardi di chilowattora. Lo riferisce l'Amministrazione nazionale dell'energia, precisando che la quota consumata dal settore primario è aumentata dell'8,6 per cento su base annua, mentre quella impiegata nel settore secondario e terziario ha registrato rispettivi incrementi del 7,6 e del 6,6 per cento. In controtendenza il consumo domestico di elettricità, diminuito di 9,9 punti percentuali nello stesso periodo. Da gennaio ad agosto, il consumo di energia in Cina è aumentato complessivamente del cinque per cento su base annua, attestandosi a 6.080 miliardi di chilowattora. (Cip)