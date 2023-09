Business news: Taiwan, governo ha approvato aumento del salario minimo del 4,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha approvato l'aumento del salario minimo su base mensile di 4,1 punti percentuali proposto dal ministero del Lavoro. Lo riporta l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency", precisando che la retribuzione mensile si attesterà a 861 dollari a partire dal primo gennaio 2024. Secondo il ministero del Lavoro, gli incrementi interesseranno circa 1,79 milioni di dipendenti salariati. Non saranno tuttavia applicati agli operatori sanitari e ai collaboratori domestici che non sono coperti dal Labor Standards Act di Taiwan, che stabilisce i termini e le condizioni per l'impiego. (Cip)