Business news: Banca centrale Cina, manterremo tasso cambio yuan "relativamente stabile"

- La Cina ha l'abilità, la fiducia e le condizioni per mantenere il tasso di cambio dello yuan "relativamente stabile". Lo riferisce la Banca centrale cinese (Pboc) in una nota, aggiungendo che le autorità finanziarie affronteranno le turbolenze nel mercato e, quando necessario, "contrasteranno con fermezza le azioni unilaterali" sul fronte finanziario. Nel tentativo di alleviare la sfiducia degli investitori stranieri nel quadro della crisi immobiliare e la contrazione dei consumi che hanno investito il Paese, la Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc) ha tenuto il mese scorso un incontro virtuale con i rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali. Stando a quanto riferito da una fonte riservata citata dalla piattaforma di notizie "Channel News Asia", l'incontro ha coinvolto una decina di istituzioni, tra cui la società di gestione di fondi Fidelity International. La riunione non è stata confermata da nessuno degli interlocutori e si è tenuta in un frangente in cui l'economia cinese continua a esibire persistenti segni di fragilità. A fronte del dissesto finanziario di diversi grandi sviluppatori immobiliari, primo tra tutti Evergrande, gli investitori si aspettano infatti ulteriori e più decise misure di stimolo da parte del governo cinese a sostegno del mercato degli immobili residenziali. (Cip)