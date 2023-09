Business news: Taiwan, investimenti in Cina crollati del 44 per cento da insediamento Tsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti taiwanesi in Cina sono crollati del 44 per cento dall'entrata in carica della presidente Tsai Ing-wen, nel 2016. Nello stesso periodo, riferisce il ministero dell'Economia taiwanese, i fondi allocati in altri Paesi sono aumentati di 96 punti percentuali, dato che segnala la determinazione dell'amministrazione Tsai di ridurre quanto più possibile la dipendenza economica dalla Cina. A tal proposito, è stata lanciata nel 2016 la Nuova politica in direzione sud ("New Southbound Policy"), che comprende i dieci membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), l'Australia, la Nuova Zelanda, l'India, il Pakistan, il Nepal, il Bangladesh, lo Sri Lanka e il Bhutan. Nel primo trimestre, i suddetti Paesi hanno assorbito il 20,8 per cento delle esportazioni taiwanesi, contro il 19,4 per cento del 2022. (Cip)