Business news: India, prorogato dazio antidumping su ruote in acciaio di importazione cinese

- Il ministero delle Finanze dell’India, dipartimento delle Entrate, ha confermato per cinque anni un dazio antidumping sulle ruote d’acciaio a base piatta importate dalla Cina. Il provvedimento è stato notificato nella Gazzetta ufficiale l’11 settembre. Secondo il ministero, le “evidenze” mostrano che gli esportatori cinesi vendono queste merci in Paesi terzi a prezzi “pregiudizievoli”. Inoltre, il dicastero ritiene che la misura non arrechi vantaggi indebiti all’industria nazionale né incida negativamente sulle aziende utilizzatrici. (Inn)