Torino: Lo Russo e Cirio su luogo incidente Freccia tricolore

- Uno dei velivoli delle Frecce tricolori, che avrebbero dovuto esibirsi domani in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell'Aeronautica militare, è rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio a San Francesco al Campo, in prossimità dell'aeroporto di Caselle, che ha ora sospeso anche i voli di linea. “Insieme al presidente della Regione Alberto Cirio mi sono recato immediatamente sul luogo dell'incidente”. Lo scrive sui social il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Nell'incidente è rimasta coinvolta una famiglia di San Francesco al Campo: a causa delle fiamme generate dallo schianto, una bambina di cinque anni ha perso la vita, mentre il fratellino e i genitori sono rimasti feriti. Si tratta di una notizia sconcertante, che ci colpisce in maniera terribile”, aggiunge. (Rin)