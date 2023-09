Iran: Grossi (Aiea) esorta Teheran a riesaminare decisione su ispettori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grossi ha aggiunto che "senza un’efficace cooperazione, la fiducia continuerà a essere sfuggenti e l’Agenzia non sarà in grado di adempiere in modo efficace al suo mandato di verifica in Iran e di fornire garanzie credibili che il materiale e le attività nucleari in Iran siano per scopi pacifici". "La nostra esperienza dimostra che escludere gli ispettori dell’Agenzia influisce sul nostro mandato di verifica essenziale e non è il modo di lavorare in modo cooperativo. Invito il governo iraniano a riconsiderare la sua decisione e a riprendere un percorso di cooperazione con l'Agenzia. Invito inoltre le massime autorità dell’Iran a impegnarsi con me il prima possibile per correggere la rotta e collaborare con l’Agenzia per il completo chiarimento delle questioni di salvaguardia in sospeso", ha concluso. (Res)