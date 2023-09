Torino: Crosetto, cordoglio della Difesa per la tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale della Difesa ed il ministro Guido Crosetto esprimono il più profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nell'area di Torino Caselle. E' quanto si legge in una nota stampa del ministero della Difesa. "La notizia ci lascia attoniti ed è profondo il dolore per il tragico incidente di volo di un componente delle Frecce tricolori il cui velivolo nel precipitare ha drammaticamente coinvolto un veicolo con a bordo una famiglia - prosegue la nota - . Nell'impatto è deceduta una bambina di 5 anni, mentre un altro familiare ha riportato importanti ustioni. La Difesa esprime la propria vicinanza ai familiari, consapevole che ci sono perdite incolmabili e che mai vorrebbe ricevere tali notizie". "La Difesa, nel chiudersi in un rispettoso e dovuto silenzio, ha messo a disposizione ogni risorsa e capacità per la gestione dell'emergenza e a supporto di eventuali persone coinvolte. Eventuali dettagli saranno diramati appena possibile", conclude la nota.(Res)