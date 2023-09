© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, s è detto "profondamente addolorato per la tragedia accaduta nel torinese" attraverso un messaggio su X (ex Twitter). "Prego per la piccola di soli 5 anni che ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Prego per la sua famiglia e per il pilota dell'Aeronautica che si è miracolosamente salvato", ha aggiunto Tajani. (Res)