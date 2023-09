Roma: stretta sui furti in metropolitana e sui bus, 15 arresti in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stretta sui furti di portafogli e beni personali nelle stazioni della metropolitana e sui bus. Nelle scorse 24 ore, i carabinieri di Roma, hanno arrestato 15 persone e ne hanno denunciato altre quattro. In manette sono finiti un senegalese che aveva rubato alcuni capi di abbigliamento in un negozio nella Galleria Forum Termini e tre donne bosniache per il furto di un portafoglio in via Di Pietra. Altri furti ai danni dei turisti sono stati sventati in via Gioberti, dove all'angolo con via Giolitti, un egiziano ha rubato il portafoglio lasciato in auto da un tassista e alla fermata Spagna della Metro A, dove una donna bosniaca aveva sottratto il portafoglio a una turista straniera. (segue) (Rer)