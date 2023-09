Roma: stretta sui furti in metropolitana e sui bus, 15 arresti in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via del Pozzetto, due romeni sono stati arrestati perché hanno sfilato un portadocumenti dalle tasche di una turista ucraina. Un cubano e un peruviano, invece, sono finiti nei guai per aver rubato uno zaino in via di Santa Maria dell'Anima e una donna cilena è stata arrestata per il furto di capi di abbigliamento in un negozio di piazzale Appio. Un altro furto in metropolitana, su un convoglio della linea A, è stato sventato dai carabinieri: in manette è finito un peruviano che aveva sottratto il portafoglio a un turista tedesco. A Largo Argentina, sulla linea 64 del bus, una donna romana ha rubato il portafogli ai danni di una turista inglese. (segue) (Rer)