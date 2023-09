Roma: stretta sui furti in metropolitana e sui bus, 15 arresti in 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre all'interno della metropolitana, questa volta a Termini, un cileno è stato ammanettato per furto di portafogli di una turista. Inoltre, un egiziano è stato portato in carcere perché ha violato più volte il divieto di dimora nel Comune di Roma. E due italiani, che pure erano sottoposti allo stesso divieto ma sono stati sorpresi alla stazione Termini aggirarsi indisturbati, sono stati denunciati. Stessa sorte per la medesima violazione per un italiano e un tunisino. Infine, cinque persone sono state multate, con sanzioni da cento euro ciascuno, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi dell'area di Termini. E a loro carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona area. Un giovane è stato sanzionato e segnalato alla prefettura per possesso di alcune dosi di hashish, per uso personale. (Rer)