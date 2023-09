Brasile: Lula, trasformazioni globali “non possono essere modellate da una manciata di economie ricche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo sono in corso “due grandi trasformazioni”, la rivoluzione digitale e la transizione energetica, e “non possono essere modellate da una manciata di economie ricche”. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo intervento di oggi nella seconda giornata del vertice G77+Cina, in corso all’Avana, a Cuba. I progressi tecnologici offrono “nuove possibilità” ma hanno anche “effetti collaterali inquietanti”. Inoltre, “le grandi multinazionali del settore tecnologico hanno un modello di business che accentua la concentrazione della ricchezza, non rispetta le leggi sul lavoro e spesso alimenta le violazioni dei diritti umani e incoraggia l’estremismo”, ha argomentato il capo di Stato. Lula si è detto d’accordo sull’istituzione di un “panel scientifico” internazionale sull’intelligenza artificiale, a patto che sia garantita la partecipazione a esperti provenienti dai Paesi in via di sviluppo. (segue) (Mec)