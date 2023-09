Brasile: Lula, trasformazioni globali “non possono essere modellate da una manciata di economie ricche” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di energia e risposta all’emergenza climatica, il leader brasiliano ha invocato una “transizione giusta” e ha citato come agenda di cooperazione che valorizza la conoscenza delle comunità locali quella uscita dal vertice dell’Amazzonia di Belem. “Promuoveremo l’industrializzazione sostenibile”, ha assicurato Lula, ricordando al tempo stesso che i Paesi in via di sviluppo non hanno “lo stesso debito storico” di quelli ricchi per quanto riguarda il riscaldamento globale. “Resta valido il principio delle responsabilità comuni ma differenziate”, ha sintetizzato. (Mec)