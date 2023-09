Cuba: Riad chiede approccio congiunto per lo sviluppo al vertice G77+Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita sollecita un approccio congiunto e integrativo per raggiungere sviluppo, prosperità e stabilità. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, in occasione del vertice G77+Cina in corso a Cuba. Riad ha prestato grande attenzione alle questioni relative allo sviluppo e, attraverso il Fondo saudita per lo sviluppo, ha contribuito a finanziare più di 700 progetti di sviluppo in più di 85 Paesi, per un totale di oltre 18 miliardi di dollari e mirati a settori come le infrastrutture sociali, i trasporti e agricoltura, ha affermato. Il capo della diplomazia saudita ha poi ricordato che gli aiuti umanitari forniti dal Centro di aiuto e soccorso umanitario King Salman dalla sua istituzione nel 2015 hanno superato i 6 miliardi di dollari e hanno aiutato 91 Paesi. Durante il suo intervento, Bin Farhan ha sottolineato l’importanza di investire nella tecnologia dell’energia pulita. Il principe Faisal ha affermato che il rafforzamento della cooperazione internazionale è un fattore essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici globali, in particolare nell’innovazione, nella ricerca e nello sviluppo per promuovere tecnologie energetiche pulite e raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette. (Res)