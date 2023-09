Torino: Aeroclub, annullata manifestazione per centenario Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al tragico incidente avvenuto all'aeroporto di Torino Caselle, la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica militare è annullata. È quanto annuncia sui social l’associazione Aeroclub Torino. È annullato – aggiunge – anche il concerto dei Pink Sound previsto questa sera. Il presidente dell'Aeroclub Torino, Alberto Bannino, a nome di tutta l'organizzazione e del direttivo dell'Aeroclub, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia coinvolta e partecipa al lutto per le vittime. (Rin)