G20: Lula, Brasile proporrà gruppo di lavoro scientifico-tecnologico incentrato su Sud del mondo

- Durante la sua presidenza del G20 il Brasile proporrà la creazione di un gruppo di lavoro su scienza, tecnologia e innovazione che faccia leva sugli interessi dei Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo intervento di oggi nella seconda giornata del vertice G77+Cina, in corso all’Avana, a Cuba, riferendosi in particolare alla transizione energetica. Lula ha rivendicato un ruolo di “pioniere” del Brasile nella cooperazione Sud-Sud nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, a partire dagli anni Ottanta, attraverso vari partenariati bilaterali e programmi e progetti regionali. “I paesi del Sud sono pienamente in grado di occupare la prima linea della scienza, della tecnologia e dell’innovazione”, ha affermato il leader brasiliano, suggerendo all’Uganda, prossimo presidente del G77, l’istituzione di una Commissione Sud.(Mec)