Nato: Crosetto, grande soddisfazione per nomina Cavo Dragone, riconosciuto ruolo dell’Italia

22 luglio 2021

- “Sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso che, oggi, a Oslo, i capi delle Difese della Nato abbiano nominato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone quale successore dell’attuale ‘Chairman’ del Comitato Militare dell’Alleanza atlantica, l’ammiraglio Robert Bauer”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo un comunicato del dicastero. “Una decisione che è stata presa a stragrande maggioranza, nonostante la perdurante ostilità di alcuni Paesi dell’Alleanza, e che, in ogni caso, testimonia l’eccezionale profilo della candidatura italiana e del ruolo dell’Italia nel fondamentale supporto fornito all'Alleanza Atlantica e nello scenario internazionale. Si tratta, se mi è permesso dirlo, di un atto di riconoscimento della stima e del rispetto per il governo, la presidenza del Consiglio e, in particolare, il ministero alla Difesa”, ha proseguito Crosetto. “Un atto e un gesto che riconosce all’Italia un ruolo importante, nevralgico e fondamentale all’interno dell’Alleanza atlantica che vive un momento così difficile che è evidenziato non solo dalla perdurante guerra in Ucraina, ma anche dalle molteplici sfide multi-dominio e su vari fronti, est e sud, che attendono l’intera Alleanza. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni all’ammiraglio Cavo Dragone che, sono certo, data la sua pluriennale e da tutti rispettata esperienza, saprà svolgere con rigore e serietà il suo compito”, ha dichiarato ancora il ministro. “L'avvicendamento avverrà nel mese di gennaio 2025, quando l’ammiraglio Bauer completerà le attività del suo mandato e l’ammiraglio Cavo Dragone porterà a termine, a novembre 2024, l’incarico alla guida militare della Difesa italiana”, ha concluso Crosetto.(Com)