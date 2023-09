Expo 2030: da domani Rocca e Gualtieri a New York per sostenere candidatura Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, saranno a New York - in concomitanza con l'Assemblea generale dell'Onu - per sostenere la candidatura di Roma all'Expo 2030. I 170 Paesi membri del Bureau international des expositions saranno chiamati a esprimersi il 28 novembre a Parigi e queste sono le ultime occasioni, per le istituzioni italiane, per fare campagna a sostegno della Capitale. Il governatore del Lazio partirà domani mattina e rientrerà domenica prossima, per il sindaco invece il rientro a Roma è in programma per giovedì mattina. In occasione dell'Assemblea dell'Onu sono previste decine e decine di incontri bilaterali - che saranno suddivisi tra rappresentanti del governo nazionale e delle istituzioni locali - e quindi il contesto è più che mai utile in vista di novembre. Per il Comitato promotore Roma Expo 2030 è prevista la presenza del presidente Giampiero Massolo. (Rer)