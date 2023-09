Iran: Grossi (Aiea) esorta Teheran a riesaminare decisione su ispettori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la decisione odierna, "l'Iran ha di fatto eliminato circa un terzo del nucleo centrale degli ispettori più esperti dell'Agenzia designati per l'Iran", ha aggiunto Grossi. Questa misura, "sebbene formalmente consentita dall'accordo di salvaguardia del Tnp, è stata esercitata dall'Iran in modo tale da incidere in modo diretto e grave sulla capacità dell'Aiea di condurre efficacemente le proprie ispezioni in Iran". Al riguardo, Grossi ha affermato: "Condanno fermamente questa misura unilaterale sproporzionata e senza precedenti, che incide sulla normale pianificazione e conduzione delle attività di verifica dell’Agenzia in Iran e contraddice apertamente la cooperazione che dovrebbe esistere tra l’Agenzia e l’Iran. Questa decisione profondamente deplorevole dell’Iran è un altro passo nella direzione sbagliata e costituisce un colpo inutile al rapporto già teso tra l’Aiea e l’Iran nell’attuazione dell’Accordo di salvaguardia del Tnp". (segue) (Res)