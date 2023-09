India-Canada: stampa, Ottawa rinvia missione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada ha rinviato la missione commerciale in India prevista per il mese di ottobre. Lo riferiscono diverse testate indiane, citando una dichiarazione di Shanti Cosentino, portavoce della ministra canadese della Promozione delle esportazioni, del commercio internazionale e dello sviluppo economico, Mary Ng. Le relazioni indo-canadesi sono state segnate da frizioni recentemente, legate soprattutto all’attivismo pro Khalistan, la patria dei sikh per cui si battono gruppi di attivisti indiani, soprattutto all’estero. Nei mesi scorsi il ministero degli Esteri indiano ha convocato l’ambasciatore del Canada mentre l’ambasciata dell’India a Ottawa ha inviato una nota di disapprovazione al ministero degli Esteri canadese. Una settimana fa nel colloquio bilaterale avuto con il primo ministro canadese, Justin Trudeau a margine del G20 di Nuova Delhi, l’indiano Narendra Modi, come riferito da un comunicato del suo ufficio, ha espresso “forti preoccupazioni riguardo alle continue attività anti-India di elementi estremisti in Canada” che “stanno promuovendo il secessionismo e incitando alla violenza contro i diplomatici indiani, danneggiando le sedi diplomatiche e minacciando la comunità indiana in Canada e i suoi luoghi di culto”.(Inn)