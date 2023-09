© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato lo stato di emergenza nel Massachusetts a causa dell’uragano Lee, che sta attraversando lo Stato. La dichiarazione autorizza il dipartimento per la Sicurezza interna e l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) a coordinare i soccorsi e l’assistenza in caso di disastro. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. (Was)