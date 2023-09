Pakistan: premier Kakar, situazione alle frontiere “allarmante” ma processo elettorale andrà avanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni politiche e provinciali è legata anche la successione ad Alvi. Il mandato dell’attuale presidente, infatti, è scaduto l’8 settembre e al momento non può essere eletto il successore. Il capo di Stato, infatti, è eletto da un collegio di membri del Senato (la camera alta), dell’Assemblea nazionale e delle assemblee provinciali. La Costituzione prevede che il presidente della Repubblica, eletto per cinque anni, rimanga in carica fino all’elezione del successore. Prima di Alvi la scadenza del mandato è stata superata nel caso di Chaudhary Fazal Elahi, presidente dal 1973 al 1978, rimasto in carica un mese più del previsto. (Inn)