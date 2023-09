© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In memoria di Mahsa Amini. “Per ricordare lei e le altre vittime della brutale repressione del regime, per ribadire il sostegno ai tanti che in Iran non smettono di lottare per diritti e libertà”. Lo scrive su X (ex Twitter) Mara Carfagna, presidente di Azione. “Teniamo vivo l'impegno al loro fianco. Solidarietà e rispetto per il loro coraggio", aggiunge. (Rin)