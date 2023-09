Milano: De Corato, da occupazione ex cinema nessuna svolta a caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non metto in dubbio le ragioni per cui gli studenti protestano, e do loro ragione visto il delicato tema sul caro affitti, ma con queste azioni non risolveranno affatto il problema e non ci sarà nessuna svolta in merito". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'occupazione dell'ex cinema Splendor da parte dei ragazzi del movimento "Tende in Piazza" sottolineando che "peraltro, occupare una struttura vecchia, privata, in completo stato di abbandono, potrebbe essere anche molto pericoloso per gli stessi occupanti". (segue) (Com)