Cina-Asean: al via a Nanning ventesima edizione Caexpo, quasi 2.000 imprese presenti (2)

- L’esposizione, in programma fino al 19 settembre, sarà arricchita da 19 forum di discussione sul commercio elettronico, la tutela ambientale, l’economia blu e altri ambiti di cooperazione. Oltre al ventesimo anniversario dell’Expo quest’anno si celebra anche il decimo anniversario dell’iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri), lanciata da Pechino. Dell’Asean fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. Tra i leader in visita all’Expo ci sono il primo ministro cambogiano, Hun Manet, e quello vietnamita, Pham Minh Chinh. (Cip)