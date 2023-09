Marocco-Francia: fonti governo, non è prevista visita di Macron nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente francese Emmanuel Macron in Marocco “non è né inclusa nell’agenda né programmata”. Lo riferisce l'emittente radiofonica pubblica marocchina "Snrt", in seguito alla diffusione di notizie circa una visita di Macron nel Paese nordafricano. La fonte governativa ha espresso il suo stupore per il fatto che la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, abbia preso “questa iniziativa unilaterale e si sia concessa la libertà di emettere un annuncio senza consultazione riguardante un importante evento bilaterale”. Secondo quanto riporta il sito marocchino "La Quotidienne", durante la conversazione con un giornalista il 15 settembre scorso, Colonna avrebbe detto che Macron sarebbe stato invitato a visitare il Marocco la scorsa estate dal re Mohammed VI. (Res)