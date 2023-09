Migranti: Gasparri (FI), inaccettabile atteggiamento delle sinistre europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sui migranti “è inaccettabile l'atteggiamento delle sinistre europee, che stanno boicottando l'erogazione di fondi alla Tunisia, concordati per iniziativa del governo italiano, con le visite ripetute di Giorgia Meloni in Tunisia, talvolta anche con la presidente della Commissione europea von der Leyen”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. “Tutte le persone normali capiscono che in tema di immigrazione non ci troviamo di fronte alle pur gravi emergenze del passato, ma di fronte a un autentico esodo dovuto alla esplosione dell'Africa. Cataclismi naturali, colpi di Stato, crudi del grano ed altre emergenze hanno fatto da detonatore a una crescita demografica che si scarica sull'Italia, ma che guarda a tutto il resto del pianeta. A chi fa polemiche dicendo che ci sono partiti italiani alleati di chi governa la Polonia e l'Ungheria che non vogliono immigrati, è facile rispondere che sono la Francia e la Germania, Paesi fondatori dell'Unione europea, ad essere i primi a sbarrare le porte alla distribuzione degli immigrati. L'atteggiamento francese e tedesco è inaccettabile”, sottolinea. (segue) (Rin)