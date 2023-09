Migranti: Gasparri (FI), inaccettabile atteggiamento delle sinistre europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le sinistre europee - aggiunge Gasparri - discutono del governo tunisino. Io invece ricordo il tempo di Obama, che con il suo discorso del Cairo aprì di fatto le porte ai fondamentalisti, che colsero l'occasione delle 'primavere arabe'. Ricordo poi che americani e francesi, anche con Sarkozy, sono stati responsabili della guerra sbagliata alla Libia, che ha aperto la strada alla destabilizzazione che ancora oggi produce effetti nefasti. Sinistre europee e realtà internazionali hanno gravi colpe per quanto sta accadendo in Africa e che si scarica sull'Italia. Quindi non prendiamo lezioni da irresponsabili della sinistra italiana o, noi di Forza Italia che siamo veri europeisti, da 'eurofalliti' che fanno battaglie politiche di parte, boicottando interventi di aiuto e di sostegno alla Tunisia ed altre realtà africane. Dobbiamo contrastare l'immigrazione clandestina, ma dobbiamo farlo sia con la fermezza che con una politica lungimirante di investimenti e di aiuti. Proprio quelle che le sinistre europee, e non solo, boicottano. Viene da pensare se lo facciano per ignoranza o per faziosità. Forse - conclude - sono sia sprovveduti che faziosi". (Rin)