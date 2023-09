Egitto: presidente Al Sisi stabilisce l'aumento del salario minimo per gli statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha deciso di aumentare il salario minimo a 4.000 sterline (circa 129 dollari), rispetto alle attuali 3.500, per tutti i dipendenti dello Stato, e ha aumentato il limite dell’esenzione fiscale del 25 per cento, da 36.000 sterline a 45.000 sterline (circa 1.400 dollari) per i dipendenti statali. Al Sisi ha ordinato che l'indennità eccezionale per il costo della vita venga aumentata a 600 sterline (19 dollari), rispetto alle attuali 300 sterline per tutti i dipendenti dell'apparato amministrativo statale, degli enti economici, del settore imprenditoriale e delle aziende del settore pubblico, per un totale di 11 milioni di cittadini. Al Sisi ha ordinato che i debitori morosi siano esentati dal pagamento di interessi e multe per aver ritardato il pagamento delle rate dovute all'Autorità generale per i progetti di ricostruzione e sviluppo agricolo, entro la fine del 2024. (Cae)