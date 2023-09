Ucraina: ministero Interno, 35 mila pellegrini per il capodanno ebraico nella città di Uman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 35 mila i pellegrini che si sono recati nella città ucraina di Uman per il Rosh haShana, uno dei tre capodanni religiosi previsti nel calendario ebraico, nonostante i rischi connessi alla guerra in corso. Lo rende noto il ministero dell’Interno di Kiev. Uman, per la presenza della tomba del rebbe Nachman di Breslov, è uno dei principali centri di pellegrinaggio per gli ebrei ortodossi chassidici. Il Rosh haShana è iniziato quest’anno ieri, 15 settembre, e terminerà domani, 17 settembre. Il ministero ha infine reso noto che la polizia israeliana è presente sul posto per aiutare le autorità ucraine nel far rispettare le misure di sicurezza.(Kiu)