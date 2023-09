Migranti: premier Francia Borne, è arrivato il momento della solidarietà con l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la premier francese Elisabeth Borne "è arrivato il momento della solidarietà con l'Italia, della mobilitazione dell'Ue" per rispondere alla crisi dei migranti a Lampedusa. "Stiamo adottando misure a livello europeo per proteggere meglio le frontiere esterne dell'Europa, per sostenere anche i Paesi di partenza e di transito", ha precisato la prima ministra in una dichiarazione all’emittente televisiva “Bmftv”. (segue) (Frp)