- Il ministro dell’Interno della Polonia, Mariusz Kaminski, ha annunciato l’entrata in vigore da domani del divieto di ingresso in territorio polacco delle auto con targa russa. Secondo il ministro, Varsavia segue in questo modo le raccomandazioni emesse dalla Commissione europea lo scorso 8 settembre.(Vap)