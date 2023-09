Cina-Cambogia: visita Hun Manet, firmati piano d’azione quinquennale e vari documenti cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del primo ministro della Cambogia, Hun Manet, in Cina (14-16 settembre) si è conclusa con la firma di un Piano d’azione per la costruzione di una comunità Cambogia-Cina dal futuro condiviso in una nuova era (2024-2028) e di diversi documenti di cooperazione: sul Corridoio industriale e tecnologico, sul Corridoio del pesce e del riso, su infrastrutture, economia digitale, sviluppo verde, controlli sulle merci, silvicoltura e fauna selvatica, assistenza allo sviluppo. Lo riferisce un comunicato congiunto. Il premier cambogiano ha incontrato l’omologo cinese, Li Qiang, ed è stato ricevuto anche dal presidente cinese, Xi Jinping, e dal presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, Zhao Leji. Le parti, si legge nel comunicato, hanno espresso soddisfazione per le il rafforzamento delle relazioni bilaterali, a 65 anni dalla loro istituzione, e ribadito il sostegno reciproco, in particolare sulla questione di Taiwan e contro la “politicizzazione dei diritti umani”. È stato concordato di far avanzare il coordinamento e la cooperazione sulle principali questioni di interesse comune attraverso i meccanismi esistenti e sulla base degli accordi stipulati. (segue) (Cip)