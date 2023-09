Cina-Cambogia: visita Hun Manet, firmati piano d’azione quinquennale e vari documenti cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i due Paesi approfondiranno le sinergie strategiche in sei aree prioritarie. Il documento cita alcuni obiettivi: lo sviluppo della zona economica speciale della provincia cambogiana di Preah Sihanouk (o Sihanoukville); l’accelerazione del progetto del Corridoio del pesce e del riso; la cooperazione economica e commerciale, con la piena attuazione dell’accordo di libero scambio; il rafforzamento della cooperazione nel campo dell’energia idroelettrica, del fotovoltaico e di altre fonti pulite; il mantenimento di “impegni militari ad alto livello”; il miglioramento degli scambi in materia di cultura, turismo, istruzione e sanità. (segue) (Cip)